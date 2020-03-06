Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00
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