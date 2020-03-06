Финансы
ТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года
В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года
Интерфакс06 марта в 06:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
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