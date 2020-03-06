Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Эхономика: Что ждет рубль?

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RT на русском06 марта в 06:08

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ТАСС06 марта в 06:23

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РБК06 марта в 06:02

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

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Коммерсантъ06 марта в 06:31
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