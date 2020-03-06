Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Рубль пугается нефти по $45, а рядом еще и коронавирус

ПРАЙМ06 марта в 12:30

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
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