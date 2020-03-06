Финансы
РЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Комментарии
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Аргентине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на территории Аргентины. Об этом сообщила в четверг Геологическая служба США.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Происшествия
WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны
Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене.
Происшествия
В Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ
В пятницу, 6 марта, в Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Культура
Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Общество
На сайте Минобороны появился раздел о женах советских полководцев ВОВ
На сайте Минобороны РФ в канун Международного женского дня появился уникальный раздел, который посвящен женам советских полководцев Великой Отечественной войны.
Общество
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Здоровье
В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов
Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
Политика
Путин обосновал востребованность поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции востребованы, так как с момента принятия основного закона государство изменилось кардинальным образом.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы.
Происшествия
Пранкер извинился за розыгрыш с коронавирусом в метро Москвы
Пранкер Кароматулло Джаборов в зале Черемушкинского суда Москвы извинился за свой розыгрыш с «приступом коронавируса» в столичном метро, передает «РИА Новости».
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Здоровье
Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия