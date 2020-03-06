Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Эхономика: Что ждет рубль?

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РИА Новости06 марта в 06:28

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

Ведомости06 марта в 06:50

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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Комментарии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу

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Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
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