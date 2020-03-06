Финансы
ТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года
В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить251
Подробнее о событии
Показать все источники
Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года
Интерфакс06 марта в 06:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Комментарии
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Наука
Новозеландские попугаи вычисляют вероятности
Неясно, насколько распространена такая практика среди попугаев, но переубедить новозеландских фермеров всё равно вряд ли возможно, и поскольку кеа стало очень мало, новозеландское правительство просто предложило фермерам денежные компенсации, если они прекратят истреблять попугаев.
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.
Здоровье
Раскрыты необратимые последствия коронавируса
В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.
Здоровье
Диетолог раскрыла неожиданную пользу картофельного сока
Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни.
Здоровье
В симптомах коронавируса выявили изменения
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Космос
На Марсе обнаружили возможные следы органики
В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Общество
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Футбол
Ольга Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Грустно, что у них такое влияние в футболе»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о своих отношениях с фанатами московского клуба.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Массовая перестрелка байкеров произошла в США
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
Здоровье
Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу
Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.
Политика
Эксперты Sohu назвали двигатель НК-32 технологическим чудом России
Эксперты китайского издания Sohu оценили перспективы второго поколения российского турбореактивного двигателя НК-32, разработка которого идет полным ходом.
Происшествия
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал очевидец
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
Здоровье
Каждая пятая беременная в России рискует потерять ребёнка
С угрозой прерывания беременности в 2018 году столкнулась каждая пятая (17,8%) россиянка.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.