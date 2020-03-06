Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные. Так, максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 68,2 рубля за $1, торги открылись на уровне 67,61 рубля за $1.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

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Говорит Москва06 марта в 06:22

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Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ06 марта в 06:06
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Комментарии

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