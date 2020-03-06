Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

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Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

РИА Новости06 марта в 06:28

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Ведомости06 марта в 06:50

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Интерфакс06 марта в 06:25

Эхономика: Что ждет рубль?

Эхо Москвывчера в 11:11

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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