В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Футбол УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Политика Путин уточнил полномочия Медведева Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.

Общество Обвиняемые в Гааге по делу о крушении МН17 не появятся на суде В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.

Гаджеты Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.

Здоровье С гражданкой Молдавии, больной COVID-19, в самолете летели граждане Украины На борту самолета, прилетевшего из Италии в Молдавию, на котором летела гражданка Молдавии, больная новым коронавирусом, находились также граждане Украины, сообщает 8 марта Newsmaker со ссылкой на заявление министра здравоохранения Молдавии Виорики Думбрэвяну.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.