Финансы
КоммерсантъКурс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
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Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Происшествия
На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус
Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service 07:44
Общество
За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области
По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Общество
В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru 06:00
Политика
Героиня украинского секс-скандала заявила о создании своей партии
Евразия Daily 06:22
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Авто
Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России
Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe 01:44
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Энергетика
Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти
Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Общество
Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре
Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней.
КП - Югра 07:42
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14