Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
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Курс доллара превысил ₽71 впервые с 28 мая

РБК07:31

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Курс доллара превысил 71 рубль

RT на русском08:04

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

ТАСС07:36

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Интерфакс07:22

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Коммерсантъ07:19
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Происшествия

На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
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Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
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Здоровье

Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service 07:44
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Общество

За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области

По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
10
Общество

В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
10
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
29
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru 06:00
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Политика

Героиня украинского секс-скандала заявила о создании своей партии

Евразия Daily 06:22
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Коммерсантъ 03:13
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
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Авто

Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России

Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe 01:44
2
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Футбол

Хакими попрощался с дортмундской «Боруссией» перед переходом в «Интер»

Sport24.ru 06:56
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
50
Политика

Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
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Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Общество

Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре

Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней.
КП - Югра 07:42
Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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