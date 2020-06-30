Финансы
КоммерсантъКурс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
РБК 07:09
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Политика
Глава OMV призвал всех участников «Северного потока — 2» сплотиться
Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.
News.ru 06:41
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
WomanHit.ru 04:51
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
Шоу-бизнес
Надгробный памятник обошелся Пугачевой в несколько миллионов рублей
Российская певица Алла Пугачева потратила несколько миллионов рублей, чтобы установить памятник своему другу и коллеге Александру Барыкину, похороненному на Троекуровском кладбище.
OAnews 05:38
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Политика
Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Взгляд.ру 07:37
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Общество
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
Происшествия
Подполковник МВД стал подрабатывать на сутенерстве и попался ФСБ
В Ростовской области оперативники ФСБ задержали подполковника МВД, который попался на сутенерстве.
Lenta.ru 06:02
Политика
Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Экономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей
Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Политика
Иранский суд вынес смертный приговор главе «контрреволюционного» сайта
Руководитель иранского новостного портала Amad News Рухолла Зам, который был обвинён в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности, приговорён к смертной казни.
Евразия Daily 07:06
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Футбол
Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10