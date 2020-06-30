Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Коммерсантъ07:19

Курс доллара взлетел выше 71 рубля

Lenta.ru07:32

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Интерфакс07:22

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

ТАСС07:36

Доллар на «Московской бирже» поднялся выше 71 руб

Финмаркет07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
РБК 07:09
481
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
512
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
52
Политика

Глава OMV призвал всех участников «Северного потока — 2» сплотиться

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.
News.ru 06:41
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
WomanHit.ru 04:51
4
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
80
Транспорт

Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
6
Здоровье

Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения

Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
8
Шоу-бизнес

Надгробный памятник обошелся Пугачевой в несколько миллионов рублей

Российская певица Алла Пугачева потратила несколько миллионов рублей, чтобы установить памятник своему другу и коллеге Александру Барыкину, похороненному на Троекуровском кладбище.
OAnews 05:38
1
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
149
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
120
Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
4,1K
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Политика

Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Взгляд.ру 07:37
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
891
Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
11
Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
3
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
10
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
890
Экономика

Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
8
Происшествия

Подполковник МВД стал подрабатывать на сутенерстве и попался ФСБ

В Ростовской области оперативники ФСБ задержали подполковника МВД, который попался на сутенерстве.
Lenta.ru 06:02
25
Политика

Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Экономика

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
47
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
34
Политика

Иранский суд вынес смертный приговор главе «контрреволюционного» сайта

Руководитель иранского новостного портала Amad News Рухолла Зам, который был обвинён в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности, приговорён к смертной казни.
Евразия Daily 07:06
4
Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
41
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
709
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
107
Футбол

Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное