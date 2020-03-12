Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американской валюты на МосБирже превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года. Согласно данным торгов, курс евро увеличился на 1,3% и достиг отметки в 83,24 рубля.
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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

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Доллар взлетел выше 74 рублей впервые за четыре года

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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

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Комментарии

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В России разработают программу цифровой трансформации ведомств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
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Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Финансы

Крымский банк пошел против рынка

В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
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Финансы

Bloomberg (США): Путин не так устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)

После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
ИноСМИ 03:56
Армия и оружие

Турция отказала России в «зелёном коридоре» для самолётов ВКС

Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия) на северо-западе арабской республики.
Евразия Daily 05:58
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
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Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»

Группа «Аигел» выпустила клип на песню «You’re Born» с ее третьего студийного альбома «Эдем».
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Первый российский тепловизор с охлаждением создала «Росэлектроника»

Первый российский тепловизор с системой охлаждения разработал на отечественной элементной базе холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех), 12 марта сообщила пресс-служба Ростеха.
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Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Политика

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.
Интерфакс 07:06
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
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Уволенный с Первого канала Шепелев скоро выйдет на новую работу

RuNews24.ru 02:13
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Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок

В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
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Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
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Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
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Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
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Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым

Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
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В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
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Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Дождь 06:25
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