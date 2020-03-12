Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года
Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Политика
Трамп запретил въезд в США из всех стран Европы
Ранее США ввели подобные меры против Китая, где в декабре зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную новым типом коронавируса.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей
Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Общество
В Лондоне арестовали дома дочери и внука Назарбаева на $100 миллионов
Наука
В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории
Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Космос
Магнитное поле Земли, возможно, породила мантия планеты, а не ядро
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Политика
Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России
Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Происшествия
В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение
Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.