Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Экономист объяснил панику на финансовом рынке

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Курс евро в ходе торгов подскочил выше 84 рублей

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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

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Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

Коммерсантъ03:22

Курс доллара подскочил выше 74 рублей

Московский Комсомолец04:04
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Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

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Муксун.fm вчера в 12:21
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

РБК 07:06
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
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В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
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Российский певец Леонид Агутин исполнил хит 2017 года «Розовое вино», авторами которого являются Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) и Федук (настоящее имя Федор Инсаров).
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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
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Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Автоспорт

Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
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Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn

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Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
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Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты

Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Путин считает бизнесменов жуликами

Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах.
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УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
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Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
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У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
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Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
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Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Армия и оружие

Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу

Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
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Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
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