Финансы
РИА НовостиКурс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Комментарии
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
Музыка
Леонид Агутин перепел хит Элджея и Федука «Розовое вино»
Российский певец Леонид Агутин исполнил хит 2017 года «Розовое вино», авторами которого являются Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) и Федук (настоящее имя Федор Инсаров).
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Здоровье
Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты
Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Путин считает бизнесменов жуликами
Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.