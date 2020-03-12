Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара поднялся выше 74 рублей

Американская валюта расчетами "завтра" на 10:09 мск росла на 96 копеек — до 73,91 рубля (уже подскакивала до 74,11 рубля), европейская — на 1,27 — до 83,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

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Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов

Власти ЕС намерены на законодательном уровне решить проблему ремонта гаджетов.
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Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.
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Турецкий спецназ обстрелял греческий военный транспорт на границе

Турецкие силы безопасности открыли огонь по греческому военному транспорту в пограничном районе, сообщают греческие СМИ.
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Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

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Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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