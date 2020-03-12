Финансы
РИА НовостиКурс доллара поднялся выше 74 рублей
Американская валюта расчетами "завтра" на 10:09 мск росла на 96 копеек — до 73,91 рубля (уже подскакивала до 74,11 рубля), европейская — на 1,27 — до 83,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.
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