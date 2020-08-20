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Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 10 августа

Максимального значения в 74,04 руб. доллар достиг в 12:30. По состоянию на 14:56 он торговался на отметке 73,87 руб. Курс евро вырос к 14:56 до 87,5 руб. (+0,74).В источнике
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ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб

ТАССвчера в 03:03
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
Компания

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 10 апреля

Компаниявчера в 05:24
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38
URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ruвчера в 00:00

Джерард Батлер расстался со своей подругой после шести лет отношений

Шотландский актер Джерард Батлер, известный по ролям в фильмах "300 спартанцев", "Законопослушный гражданин", "Дракула 2000" и других, расстался со своей подругой дизайнером интерьеров Морган Браун после почти семи лет отношений, сообщает US Weekly.
РИА Новостивчера в 15:20

Семь человек пострадали в крупном ДТП с участием лесовоза в Бурятии

Селенгинский район, Бурятия, 20 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа, гружённого брёвнами.
REGNUMвчера в 06:30

Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.
ТАСС22:00
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Годовые доходы заместителей прокурора Забайкалья стартуют от 4 миллионов рублей

Самый высокий годовой доход в забайкальском правительстве оказался у Гурулёва и Кефера В документе отмечается, что в доход Магомедова составил 6,9 миллионов рублей, в него также вошли средства от продажи жилого дома с участком.
ZAB.RU22:33
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