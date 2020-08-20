Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 10 августа
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Максимального значения в 74,04 руб. доллар достиг в 12:30. По состоянию на 14:56 он торговался на отметке 73,87 руб. Курс евро вырос к 14:56 до 87,5 руб. (+0,74).В источнике
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля
Финансовая газетавчера в 03:38