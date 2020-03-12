Финансы

РИАМОРИАМОКурс доллара поднялся выше 75 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс в четверг рубля по отношению к американской валюте значительно просел, за один доллар дают более 75 рублей, передает Газета.ru. «Курс доллара расчетами «завтра» на 14:13 мск вырос до 75,20 рубля», – говорится в сообщении. Также подросло и евро – до 84,43 рубля.
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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

РИА Новости07:05

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Падение российской нацвалюты усилилось, доллар взлетел выше 75 рублей

Росбалт12:12

Курс рубля обвалился вслед за нефтью, доллар подскочил выше 75 рублей

ПРАЙМ11:10

Доллар подскочил выше 75 рублей

Московский Комсомолец11:23

Доллар подскочил выше 75 рублей

Газета.Ru11:34

Курс доллара взлетел выше 75 рублей

News.ru11:19
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