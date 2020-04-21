Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора. Курс евро вырос на 1,51 рубля, до 82,62 рубля.

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

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