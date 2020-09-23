Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
Смотрите также
В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе
Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Наташа Королева высказалась об изменах мужа
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
Подробнее о событии