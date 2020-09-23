Навальный сообщил о своих планах после выписки из больницы

Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite намерен проводить время с семьей и заниматься восстановлением своего здоровья, об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Instagram.