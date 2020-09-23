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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компания11:02
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвы10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ru10:33

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
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Навальный сообщил о своих планах после выписки из больницы

Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite намерен проводить время с семьей и заниматься восстановлением своего здоровья, об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Instagram.
Моссовет11:12
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В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
RT на русском15:26
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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