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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть позднее доллар превысил 77 руб./$1. При этом евро торговался на отметке 89,89 руб./EUR1 - плюс 75,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Интерфакс10:33
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Известия10:43
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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