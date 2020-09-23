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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля

Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
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ИА Красная Весна

Курс доллара поднялся выше 78 рублей на Мосбирже

ИА Красная Веснавчера в 10:24
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
Lenta.ru

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Lenta.ru24 сентября в 04:27
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
2K

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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СКА проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов в матче КХЛ

Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM01:43
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В Крыму выявили 84 новых носителя коронавируса

Симферополь, 25 сентября 2020, 10:07 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на странице в Facebook написал 25 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUMвчера в 03:07
1,1K

Людей среднего класса в России стало меньше

«Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных», — пишет РБК, ссылаясь на расчеты экономистов ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата.
URA.Ru02:54

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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Пластический хирург назвал главную ошибку Алентовой

Звезда фильма «Москва слезам не верит» исполнила одну из главных ролей в премьерной постановке МХАТа «Ложные признания» и сыграла богиню Иштар в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». Однако «омолодившаяся» Алентова поступила достаточно опрометчиво, доверившись лишь пластике, отмечает Вдовин.
Невские Новости02:11
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Пушков предрек конец мечтам Киева об иностранном финансировании

Концом «украинской мечты» назвал в пятницу 25 сентября, сенатор Алексей Пушков заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Европейский союз — это не не благотворительная организация или банкомат».
Известия21:16