Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля
Смотрите также
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери
Экипаж МКС изолирован в российском сегменте до понедельника
Бабье лето в Москве может повториться
Дробыш опубликовал видео с госпитализацией Валерии
УАЗ опубликовал изображения модели Hunter нового поколения
Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль
В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России
Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
Подробнее о событии