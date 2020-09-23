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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля

Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
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Компания

Доллар вновь поднялся выше 77 рублей

Компания03:23
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Аргументы и Факты

Доллар поднялся выше 77 рублей

Аргументы и Фактывчера в 11:15
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°21 сентября в 05:06

Вице-мэр Ялты оказался белорусским «змагаром» и русофобом

Российская общественность возмущена скандальными заявлениями вице-мэра Ялты, гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который в своем видеообращении заявил о том, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики.
REGNUM08:39
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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За нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина

В закрытых магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия" был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, дезинфицирующих средств не было в подсобных помещениях, отсутствовал масочно-перчаточный запас.
Российская газета08:20
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Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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