Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля
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Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
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