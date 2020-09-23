Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
Смотрите также
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Два российских бомбардировщика пролетели вдоль границ Белоруссии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП
«Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
Подробнее о событии