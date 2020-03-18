Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.40 мск курс доллара увеличился на 1 рубль 77 копеек и достиг 77,21 рубля.
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