Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.40 мск курс доллара увеличился на 1 рубль 77 копеек и достиг 77,21 рубля.
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Курс доллара превысил 79 рублей

ТАСС03:37

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

РИА Новости03:34

В Петербурге продавцы финских товаров подняли цены

Газета Metro16 марта в 06:27

Курс доллара поднялся до 79 рублей

Экспресс газета03:22

Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22

Курс евро в ходе торгов взлетел выше 85 рублей, доллар — выше 77

Росбалт04:21

Курс евро превысил 85 рублей

Известия04:04
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В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
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Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
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NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции

Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) на фоне пандемии коронавируса изучают вопрос о приостановке выездных проверок, осмотров, допросов, при которых предусмотрен прямой контакт с налогоплательщиками.
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
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Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
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В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
Газета.Ru 01:49
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
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Путин призвал население не закупать продукты впрок

Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
REGNUM вчера в 08:19
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Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
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В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
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Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Общество

«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца

Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
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Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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Политика

Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году

Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
RuNews24.ru 01:58
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Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
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Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
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СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Rambler News Service 04:25
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