Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс доллара поднялся выше 80 рублей

На ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает RT. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Курс доллара снизился до 79 рублей

REGNUMвчера в 04:36

Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ30 марта в 04:55

Курс евро превысил отметку в 89 рублей

РИА Новости30 марта в 04:09

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС30 марта в 04:45

Курс рубля резко снизился

Lenta.ru30 марта в 03:09

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК30 марта в 03:03

Курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей

RT на русском30 марта в 08:48
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Общество

В США за день от коронавируса скончалось рекордное количество человек

Число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах за день достигло примерно 770 человек. Это стало рекордной цифрой для страны.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 17:00
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции

Режим самоизоляции, который действует сейчас во многих российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев.
Gazeta.SPb 00:14
Общество

Первые два случая коронавируса выявлены в Северной Осетии

В Северной Осетии зарегистрированы первые два случая нового коронавируса, сообщил глава региона Вячеслав Битаров в среду, 1 апреля.
Вечерняя Москва 00:20
Кино

Телеканал AMC может завершить сериал «Ходячие мертвецы» на 12 сезоне

Mockva.ru 30 марта в 07:44
Хоккей

Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт

RT на русском вчера в 16:16
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк вчера в 02:20
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru вчера в 22:13
Спорт

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Экономика

Для бизнеса в Челябинской области снизят налоговые ставки

Сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает серьезное падение доходов из-за вынужденного простоя на фоне коронавируса.
Челябинский обзор вчера в 03:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в испанскую больницу.
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:03
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru 30 марта в 20:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru вчера в 19:20
Экономика

Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»

Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии.
Lenta.ru 00:05
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Энергетика

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° вчера в 16:21
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Авто

В Уфе распродают арестованные автомобили

В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Business FM Уфа вчера в 16:51
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок

В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.
Дождь вчера в 14:26
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК вчера в 14:51
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