На ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает RT. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.

Общество В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции Режим самоизоляции, который действует сейчас во многих российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Общество Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.

Политика Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Спорт Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Экономика Для бизнеса в Челябинской области снизят налоговые ставки Сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает серьезное падение доходов из-за вынужденного простоя на фоне коронавируса.

Общество Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Музыка «Евровидение-2020» заменят специальным шоу Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.

Экономика Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку» Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии.

Общество В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.

Энергетика Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.

Авто В Уфе распродают арестованные автомобили В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.