Финансы
ИА НовороссияКурс доллара поднялся выше 80 рублей
На ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает RT. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
Читать в источнике
Оценить394
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 00:25, Ашберн
Комментарии
Общество
В США за день от коронавируса скончалось рекордное количество человек
Число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах за день достигло примерно 770 человек. Это стало рекордной цифрой для страны.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции
Режим самоизоляции, который действует сейчас во многих российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев.
Общество
Первые два случая коронавируса выявлены в Северной Осетии
В Северной Осетии зарегистрированы первые два случая нового коронавируса, сообщил глава региона Вячеслав Битаров в среду, 1 апреля.
Кино
Телеканал AMC может завершить сериал «Ходячие мертвецы» на 12 сезоне
Хоккей
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Спорт
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Экономика
Для бизнеса в Челябинской области снизят налоговые ставки
Сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает серьезное падение доходов из-за вынужденного простоя на фоне коронавируса.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в испанскую больницу.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Экономика
Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»
Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Энергетика
Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок
В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.