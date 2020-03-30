В начале торгов курс доллара составил 80,12 рубля. Курс евро вырос до 88,62 рубля. Бивалютная корзина увеличилась на 1,11 рубля к уровню закрытия торгов в пятницу и составила 83,95 рубля.

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Авто Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки По сообщению сайта Autohome, возрожденный внедорожник «унаследует» гибридную надстройку у Outlander PHEV и сможет заряжаться от розетки, а его экстерьер будет разработан по мотивам концепта GC-PHEV образца 2013 года.

Политика В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.

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