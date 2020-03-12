Финансы

ГородовойГородовойКурс рубля продолжил падение к евро на открытии торгов

С открытием Московской биржи курс евро вырос на 2,14% и достиг 82,46 рубля. Доллар подорожал почти на 2% и стал стоить 74 рубля.
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Рубль просел на фоне наступления коронавируса

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Курс евро превысил отметку в 84 рубля

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Курс евро на 17 марта: официальные данные ЦБ РФ

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Доллар и евро выросли на открытии торгов 16 марта

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Доллар вырос на 2% на открытии торгов на Мосбирже

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Как сильно подорожают автомобили при слабом рубле и эпидемии коронавируса?

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Финансовый апокалипсис: курс доллара взлетел до 74 рублей за неделю

IrkutskMedia12 марта в 23:05
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Комментарии

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Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
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Общество

В Армении ввели режим чрезвычайного положения

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
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КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
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Футбол

УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров

Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
REGNUM 09:49
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
Экономика

Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.
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Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
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Гандбольный «Спартак» будет переименован в ЦСКА

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Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
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В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
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«Сибирь» остановила продажи билетов на матчи плей-офф

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Акинфеев провёл 40 000 минут в чемпионатах России

По ходу воскресного матча российской Премьер-лиги против «Уфы» Игорь Акинфеев отметил 40 000 проведённых на поле минут в чемпионатах России.
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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом

Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.
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Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
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Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
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В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
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В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
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Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
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Для замены тканей человека создан новый материал

Как пишут в своей работе в журнале ACS Nano специалисты из Технологического университета Чалмерса, им удалось найти биосовместимый материал на основе плексигласа, который способен при необходимости заменить человеческие ткани.
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Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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В Татарстане суд вынес приговор опекунам за убийство приемной дочери

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