С открытием Московской биржи курс евро вырос на 2,14% и достиг 82,46 рубля. Доллар подорожал почти на 2% и стал стоить 74 рубля.

Курс рубля продолжил падение к евро на открытии торгов

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Общество В Армении ввели режим чрезвычайного положения Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Футбол УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Экономика Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.

Футбол Акинфеев провёл 40 000 минут в чемпионатах России По ходу воскресного матча российской Премьер-лиги против «Уфы» Игорь Акинфеев отметил 40 000 проведённых на поле минут в чемпионатах России.

Шоу-бизнес Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.