В ходе торгов на Мосбирже курс в четверг рубля по отношению к американской валюте значительно просел, за один доллар дают более 75 рублей, передает Газета.ru. «Курс доллара расчетами «завтра» на 14:13 мск вырос до 75,20 рубля», – говорится в сообщении. Также подросло и евро – до 84,43 рубля.

Экономика Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Политика Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Общество Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.