Финансы
РИАМОКурс доллара поднялся выше 75 рублей
В ходе торгов на Мосбирже курс в четверг рубля по отношению к американской валюте значительно просел, за один доллар дают более 75 рублей, передает Газета.ru. «Курс доллара расчетами «завтра» на 14:13 мск вырос до 75,20 рубля», – говорится в сообщении. Также подросло и евро – до 84,43 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Комментарии
Финансы
Международные резервы РФ выросли за неделю на 7,8 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 6 марта составили 577,8 млрд долларов против 570 млрд на 28 февраля 2020 года.
Экономика
Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики
Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Футбол
УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Общество
Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы
Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Энергетика
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Армия и оружие
Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране
По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Фигурное катание
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Авто
Lifan в России расширяет модельный ряд
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Здоровье
Трамп объявил о мерах экономической поддержки в связи с коронавирусом
США не испытывают финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, но правительство предоставит экономическую поддержку бизнесу, заявил президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении американскому народу из Белого дома 11 марта.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".