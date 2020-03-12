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Курс доллара поднялся выше 74 рублей
DP.RU
  • Известия0:30
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.В источнике
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Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

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Курс доллара подскочил выше 74 рублей

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