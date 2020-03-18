Коронавирус
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Доллар достиг максимально допустимой для сегодняшних торгов отметки 80,87 руб
Коммерсантъвчера в 11:16
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Общество
В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса
Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Общество
«Победа» и S7 получили разрешения на вывоз россиян из Черногории
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Гаджеты
Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Роскачество проверило безопасность томатного сока
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Здоровье
На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус
17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.