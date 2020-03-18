Коронавирус

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Курс доллара превысил 80 рублей

Экспресс газетавчера в 12:35

Доллар достиг максимально допустимой для сегодняшних торгов отметки 80,87 руб

Коммерсантъвчера в 11:16

Курс доллара подскочил до 80 рублей

Телеканал 360°вчера в 11:14

И нет конца. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 2016 года

Радио Sputnikвчера в 11:24

Курс евро превысил ₽88 впервые с февраля 2016 года

РБКвчера в 12:38

Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года

Комсомольская правдавчера в 12:35

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалтвчера в 09:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Общество

В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Российская газета 04:43
Общество

«Победа» и S7 получили разрешения на вывоз россиян из Черногории

Rambler News Service 02:44
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

РБК вчера в 06:37
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
Гаджеты

Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор.
The GEEK вчера в 10:47
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 01:15
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

Роскачество проверило безопасность томатного сока

Кубанские новости 01:15
Общество

В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина

Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Российская газета 05:27
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Здоровье

На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус

17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Вести.Ru 17 марта в 09:14
Здоровье

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Популярная механика вчера в 09:05
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России вчера в 03:22
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:44
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Здоровье

В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом

Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:09
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Piter.tv 02:29
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
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