Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.

Политика Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Общество ЦИК приостановит агитацию по будущему конституционному голосованию В понедельник, 23 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на личные источники сообщил, что Центризбирком попросил региональные комиссии «заморозить» печать и распространение агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.

Транспорт В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.

Путешествия В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.

Общество Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.

Общество Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился указ о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, и вынужденной самоизоляцией пенсионеров, все пожилые люди получат материальную помощь.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде 20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.