Финансы
Газета.RuРубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
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Комментарии
Армия и оружие
Турция пообещала зачистить боевиков у трассы М4 в Идлибе
Спецоперацию в районе трассы М4 в Идлибе проведут турецкие военные, заявил военный репортер ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный 23 марта в своем ТГ-канале.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем
В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
Политика
Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну
Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию
Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку
На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Армия и оружие
В США назвали условие «воскрешения» Су-57
В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Здоровье
В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
ЦИК приостановит агитацию по будущему конституционному голосованию
В понедельник, 23 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на личные источники сообщил, что Центризбирком попросил региональные комиссии «заморозить» печать и распространение агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы
Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
Путешествия
В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры
Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Общество
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился указ о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, и вынужденной самоизоляцией пенсионеров, все пожилые люди получат материальную помощь.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, об этом сообщают РИА Новости.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса
Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.