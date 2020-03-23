Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
Читать в источнике
Комментировать315

Подробнее о событии

Доллар на Мосбирже подорожал до 81,2 рубля. Евро вырос до 87,12

ТАСС04:04

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57

Курс доллара превысил ₽81, евро — ₽87

РБК03:04

Курс доллара резко вырос

Lenta.ru03:19

Курс доллара в начале торгов вырос до 80,93 рубля

Москва 2403:06

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05

Курс доллара остается возле 81 руб./$

Коммерсантъ04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:14, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Турция пообещала зачистить боевиков у трассы М4 в Идлибе

Спецоперацию в районе трассы М4 в Идлибе проведут турецкие военные, заявил военный репортер ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный 23 марта в своем ТГ-канале.
Красная весна 04:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
VSE42.RU 01:14
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Интерфакс 03:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
РИА Новости 02:28
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Piter.tv 01:57
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Армия и оружие

В США назвали условие «воскрешения» Су-57

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Lenta.ru 01:35
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:33
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Здоровье

В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Байкал Медиа Консалтинг 02:41
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

ЦИК приостановит агитацию по будущему конституционному голосованию

В понедельник, 23 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на личные источники сообщил, что Центризбирком попросил региональные комиссии «заморозить» печать и распространение агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 03:59
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы

Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
АиФ Саратов 01:52
Путешествия

В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры

Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 05:02
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Общество

Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился указ о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, и вынужденной самоизоляцией пенсионеров, все пожилые люди получат материальную помощь.
Москва. Северо-Запад 04:52
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, об этом сообщают РИА Новости.
МордовМедиа 20 марта в 12:32
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса

Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное