Финансы
REGNUMКурс доллара понизился до 73 рублей
По состоянию на 23:38 мск доллар вырос до отметки 73,06 рублей (общее понижение на 1,46%), а курс евро составил 79,44 рубля (общее понижение на 0,95%). В последний раз до уровня 79,44 рубля доллар опускался 14 апреля текущего года. Укрепление курса рубля происходит на фоне роста нефтяных котировок.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
Комментарии
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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На Кубани выявили 79 новых случаев коронавируса
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Деловая газета. Юг 04:50
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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
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Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
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Фанаты Медведевой создали петицию с целью прекратить ее травлю
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
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