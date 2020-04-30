Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Доллар и евро снизились в цене

Экспресс газета30 апреля в 23:30

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Рубль оперативно вернул доллар и евро к минимумам

REGNUM30 апреля в 05:56

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru вчера в 04:11
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 01 мая в 05:58
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Политика

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»

Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
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Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31
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Общество

В каких городах Кузбасса нашли новых больных коронавирусом

Кузбасские власти сообщили, в каких городах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом.
ВашГород.ру 00:54
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Газета.Ru вчера в 14:11
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Гаджеты

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от $649

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Шоу-бизнес

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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Интерфакс 00:03
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Общество

Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01 мая в 15:51
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Общество

Россияне рассказали о своих мечтах после пандемии

Россияне рассказали, чем займутся в первую очередь после отмены режима самоизоляции. Опрос проведен сайтом стопкоронавирус.рф.
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
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Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Экономика

Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ

2 апреля правительство выпустило постановление №424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года.
Коммерсантъ 01 мая в 03:15
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