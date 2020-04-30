Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Комментарии
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 01 мая в 05:58
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Футбол
Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»
Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
Metaratings вчера в 15:25
Общество
Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых больных коронавирусом
Кузбасские власти сообщили, в каких городах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом.
ВашГород.ру 00:54
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Газета.Ru вчера в 14:11
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от $649
Цена iPhone 12 может начинаться от 649 долларов, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 30 апреля в 15:27
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР
"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Интерфакс 00:03
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01 мая в 15:51
Общество
Россияне рассказали о своих мечтах после пандемии
Россияне рассказали, чем займутся в первую очередь после отмены режима самоизоляции. Опрос проведен сайтом стопкоронавирус.рф.
BFM.ru вчера в 11:50
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
Rambler News Service 01 мая в 15:55
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева
Uznayvse.ru 01 мая в 09:12
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Экономика
Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ
2 апреля правительство выпустило постановление №424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года.
Коммерсантъ 01 мая в 03:15