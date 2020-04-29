Финансы
REGNUMКурс доллара понизился до 73 рублей
По состоянию на 23:38 мск доллар вырос до отметки 73,06 рублей (общее понижение на 1,46%), а курс евро составил 79,44 рубля (общее понижение на 0,95%). В последний раз до уровня 79,44 рубля доллар опускался 14 апреля текущего года. Укрепление курса рубля происходит на фоне роста нефтяных котировок.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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