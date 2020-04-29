По состоянию на 23:38 мск доллар вырос до отметки 73,06 рублей (общее понижение на 1,46%), а курс евро составил 79,44 рубля (общее понижение на 0,95%). В последний раз до уровня 79,44 рубля доллар опускался 14 апреля текущего года. Укрепление курса рубля происходит на фоне роста нефтяных котировок.

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