Финансы
News.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Космос
Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по получению взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко объяснила, почему была несколько дней без связи. Об этом она написала в своем Instagram.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Единоборства
Немков: заплачу за победу над Бейдером любую цену
Поединок между Райаном Бейдером и Вадимом Немковым возглавит турнир Bellator 243, который пройдёт в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) 9 мая 2020 года.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Происшествия
В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка
В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
Политика
В Хакасии министр финансов покидает свой пост
Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Гвен Стефани блистала в мини на красной дорожке
Для выхода в свет певица выбрала белое мини с золотым декором, которое дополнила ботфортами в цвет.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Происшествия
Горевший траулер в Охотском море ищут 11 судов
С рыболовецким судном «Энигма Астралис», загоревшимся в Охотском море, потерян контакт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Футбол
Президент «Оренбурга»: Прядкин обладает высоким авторитетом
Нынешний глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обладает высоким авторитетом, при выборах просто нужно соблюсти все необходимые процедуры, заявил РИА Новости президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев.