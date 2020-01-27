Финансы
News.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Шоу-бизнес
Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой
Политика
Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Авто
Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до России
Как сообщают источники, Infiniti QX50 и QX80 доберутся до отечественного потребителя уже осенью текущего, 2020 года.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Никонов: такого бреда Порошенко не позволял
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», найден
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Футбол
Йордан Осорио рассказал про свой сон с «Зенитом»
Осорио признался, что несколько раз видел сон про то, как становится чемпионом России с "Зенитом".
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Кино
Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры
Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Кино
Российский фильм «Холоп» покажут в США и Канаде
Российский фильм «Холоп», снятый в 2019 году режиссером Климом Шипенко, начнут показывать в США и Канаде.
Культура
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий
По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Общество
В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса
Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».