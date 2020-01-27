Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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