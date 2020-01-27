Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

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Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

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Курс доллара превысил 63 рубля

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Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

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Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

RT на русском04:37

Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

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Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ru02:13
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.
ТК Звезда 16:37
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Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
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МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
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Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
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Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

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В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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Сим-карты отправят через AliExpress

«Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
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Боевик «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
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В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
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Чем привлекательны депозиты?

Снижение ключевой ставки, с одной стороны, радует граждан нашей страны, так как влечет снижение процентной ставки по кредитам, а это важно для большей части населения.
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Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.
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Из-за угрозы взрыва пассажирский лайнер возвращается в Хабаровск

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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
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Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
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