Финансы
News.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии
«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Шоу-бизнес
PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь.
Футбол
«Зенит» примет решение по Кокорину 29 января
По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
Общество
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Технологии
Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае
Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.
Политика
Мишустин назначил главу государственной мусорной компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»
Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Технологии
Сим-карты отправят через AliExpress
«Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Общество
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Происшествия
«Я здесь главный»: агрессивный поляк напал на российский грузовик
44-летний мужчина вырвал дорожный знак и напал на грузовик с криками: «Этом мой город, я здесь главный».
Экономика
Чем привлекательны депозиты?
Снижение ключевой ставки, с одной стороны, радует граждан нашей страны, так как влечет снижение процентной ставки по кредитам, а это важно для большей части населения.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке на Australian Open
Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.
Политика
Юрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО
Происшествия
Из-за угрозы взрыва пассажирский лайнер возвращается в Хабаровск
Обновлено 10:13 Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, прервал полет и возвращается в аэропорт вылета из-за анонимной угрозы взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.