Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.

Игры «Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.

Технологии Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.

Наука Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад.

Политика Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.

Политика Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

Армия и оружие Названы имена членов нового военного комитета Ливии в Женеве В состав военного комитета Ливии войдут пять генералов Ливийской национальной армии, а также пять офицеров так называемого Правительства национального согласия, сообщает дипломатический источник РИА Новости.

Шоу-бизнес Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Армия и оружие Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии "В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.

Политика Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Происшествия Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.