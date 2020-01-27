Финансы
News.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в клуб
Сообщается, что братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России
Технологии
Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае
Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.
Путешествия
Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань
В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
Наука
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Политика
Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Наука
Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана
Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» - это загадочная, почти мистическая достопримечательность.
Футбол
Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
Политика
КС Украины не стал рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционность закона об особом статусе Донбасса отказался рассматривать Конституционный суд Украины, 27 января сообщает пресс-служба суда.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Армия и оружие
Названы имена членов нового военного комитета Ливии в Женеве
В состав военного комитета Ливии войдут пять генералов Ливийской национальной армии, а также пять офицеров так называемого Правительства национального согласия, сообщает дипломатический источник РИА Новости.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Здоровье
В аэропорту Борисполь начнут проверять температуру у прибывающих из Китая пассажиров
Минздрав Украины начиная с 26 января обеспечит проверку температуры тела для всех пассажиров, которые прилетают в Борисполь прямыми рейсами из Китая.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Политика
Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии
Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Кино
Режиссер драмы «1917» объяснил, почему фильмы о войне популярны
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Авто
Volkswagen раскрыл дизайн нового Caddy
Компания Volkswagen показала дизайн нового поколения компактного фургона Caddy, который покажут в 2020 году.