Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Рубль днем падает к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

Финмаркет11:06

Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

REGNUM11:09

Курс доллара превысил 63 рубля

ТАСС10:19

Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

Интерфакс10:38

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

RT на русском04:37

Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

Ведомости04:09

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ru02:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Игры

В World of Tanks появились новые двухорудийные танки

CyberSport.ru 08:24
Игры

«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры

Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Чемпионат 10:30
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в клуб

Сообщается, что братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
Bobsoccer 05:35
Игры

Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля

Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Игромания.ру 10:11
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России

iReactor 25 января в 16:28
Технологии

Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае

Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.
Ferra 13:39
Путешествия

Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань

В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
В курсе.ру 06:23
Наука

Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь

Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад.
РИА Новости 15:33
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Политика

Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Известия 10:23
Наука

Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана

Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» - это загадочная, почти мистическая достопримечательность.
Популярная механика 13:51
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport 13:55
Политика

КС Украины не стал рассматривать закон об особом статусе Донбасса

Конституционность закона об особом статусе Донбасса отказался рассматривать Конституционный суд Украины, 27 января сообщает пресс-служба суда.
Красная весна 13:16
Политика

Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Названы имена членов нового военного комитета Ливии в Женеве

В состав военного комитета Ливии войдут пять генералов Ливийской национальной армии, а также пять офицеров так называемого Правительства национального согласия, сообщает дипломатический источник РИА Новости.
ФАН 15:50
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
News.ru 18:19
Шоу-бизнес

Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером

Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
iReactor 17:18
Здоровье

В аэропорту Борисполь начнут проверять температуру у прибывающих из Китая пассажиров

Минздрав Украины начиная с 26 января обеспечит проверку температуры тела для всех пассажиров, которые прилетают в Борисполь прямыми рейсами из Китая.
Украина.ру вчера в 02:08
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Экономика

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
РБК 17:02
Политика

Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Газета.Ru 13:29
Кино

Режиссер драмы «1917» объяснил, почему фильмы о войне популярны

РИА Новости 18:18
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Футбол

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Чемпионат 15:39
Происшествия

Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта

Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Газета.Ru 07:40
Авто

Volkswagen раскрыл дизайн нового Caddy

Компания Volkswagen показала дизайн нового поколения компактного фургона Caddy, который покажут в 2020 году.
Коммерсантъ 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное