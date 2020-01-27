Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 63 рубля

ТАСС10:19

Российская нацвалюта ощутимо слабеет, курс доллара превысил 63 рубля

Росбалт11:11

Курс доллара подскочил выше 63 рублей

Московский Комсомолец10:54

Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

Финмаркет11:53

Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

Интерфакс10:38

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

RT на русском04:37

Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

Ведомости04:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Авто

Обновленные Infiniti QX50 и QX80 появятся в России осенью

Автостат 08:29
Культура

Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:46
Происшествия

Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево

Национальная служба новостей 00:22
Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Российская газета 09:56
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
РБК 00:04
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Здоровье

Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу

Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Московский Комсомолец 09:59
Игры

Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля

Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Игромания.ру 10:11
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Pravda.Ru 06:37
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Теннис

Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

Inc-news.ru 03:18
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента 06:20
Здоровье

Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса

Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Портал Поиск 10:12
Религия

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Известия вчера в 10:04
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru 24 января в 19:05
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное