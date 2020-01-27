Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.

Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

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