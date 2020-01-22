Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 12:17 мск.
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Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Здоровье
В России оценили вероятность эпидемии из-за китайского коронавируса
Ранее появилась информация о том, что в Петербурге двух пассажиров, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Здоровье
В трех районных больницах Татарстана поменяли главных врачей
Фигурное катание
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ
Политика
Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава
Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Политика
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
Спорт
Александра Горячкина сыграла вничью в 11-й партии матча ЧМ по шахматам
Политика
Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США
Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Армия и оружие
Лукашенко назначил новых руководителей военных ведомств Белоруссии
Политика
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.