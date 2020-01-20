Финансы
Газета.RuРубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель. Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
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Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта
Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
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Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
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Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
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Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.
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Путин обратил внимание на разницу зарплат врачей и их руководителей
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Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
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В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
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В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3
В ОАК отметили, что плановый ремонт дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России проводится на мощностях ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
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Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
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Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
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Путин раскритиковал партии одного лидера
Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.