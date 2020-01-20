Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель. Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Официальные курсы доллара и евро понижены

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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль сдает позиции вместе с ценами на нефть

ПРАЙМ07:07

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркетвчера в 08:16
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Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
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Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта

Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
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Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

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Рассекречены документы об освобождении Освенцима

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Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
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Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
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Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
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Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Общество

Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ

В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Газета.Ru 03:58
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В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

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Назван доход членов нового правительства

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.
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Путин обратил внимание на разницу зарплат врачей и их руководителей

Структуру зарплат в медучреждениях необходимо сделать справедливой, начальство не должно получать в 3-5 раз больше рядовых сотрудников, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.
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Сергей Шойгу посетил строящийся храм ВС России в парке «Патриот»

Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил парк «Патриот» и проверил, как продвигается строительство главного храма Вооруженных сил.
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Как изменился состав экономического блока правительства

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3

В ОАК отметили, что плановый ремонт дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России проводится на мощностях ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге.
Военное обозрение 06:17
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Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

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Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
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Комитет Госдумы по информполитике может возглавить Александр Хинштейн

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Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
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На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
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Путин раскритиковал партии одного лидера

Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.
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