В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель. Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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