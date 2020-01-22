Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 12:17 мск.
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Рубль вечером лишь немного дешевеет к доллару и евро, несмотря на усилившую падение нефть

Финмаркетвчера в 11:42

Рубль вечером снижается к доллару и к евро на фоне падения рынка нефти

ПРАЙМвчера в 12:42

На бирже в Москве растут доллар и евро на 17 и 15 копеек соответственно

Эхо Москвы21 января в 02:39

Курс доллара превысил ₽62 впервые с 6 января

РБКвчера в 04:32

Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Интерфаксвчера в 04:39

Китайский коронавирус ударил по рублю: Эксперты указали на затяжное падение российской валюты

Царьградвчера в 01:24

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

RT на русскомвчера в 04:45
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Политика

В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 15:57
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Армия и оружие

В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM вчера в 00:49
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru вчера в 04:30
Футбол

Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»

Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
МИР 24 вчера в 22:37
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Спорт

WADA временно отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отзывает лицензию Московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM вчера в 14:11
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в Калифорнии

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в муниципальном аэропорту калифорнийского города Корона, сообщает в среду, 22 января, KTLA.
Известия вчера в 17:29
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
РИА Новости вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Общество

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
РБК вчера в 12:19
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Гаджеты

AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT

3DNews 21 января в 09:00
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Интерфакс 21 января в 13:20
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт вчера в 09:58
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru вчера в 10:46
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 21 января в 07:51
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