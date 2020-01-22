Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 12:17 мск.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Политика
В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Армия и оружие
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Футбол
Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»
Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Спорт
WADA временно отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отзывает лицензию Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в Калифорнии
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в муниципальном аэропорту калифорнийского города Корона, сообщает в среду, 22 января, KTLA.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Орешкин поспорил с Браудером о будущем России
Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Гаджеты
AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.