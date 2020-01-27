Финансы
ИзвестияКурс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку в 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг обсуждения сложных вопросов общего прошлого.
Авто
В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe
Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
Общество
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Наука
Оказалось, что стресс на самом деле делает волосы седыми
Американские ученые из Гарварда подтвердили, что от сильного стресса волосы становятся седыми.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Политика
Медведев назвал задачи «Единой России»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что главная задача партии — борьба за лидерство в политике.
Здоровье
Первый случай коронавируса зафиксировали в Киеве
В Киеве подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Какой именно штамм вирусного заболевания был зафиксирован, не уточняется.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Политика
В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Энергетика
По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа
По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Футбол
Дмитрий Селюк — о трансфере Комличенко: С новым лимитом клубы будут по всем сусекам скрести
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом «РБ-Спорт» поделился мнением относительно возвращения нападающего «Млада-Болеслава» Николая Комличенко в Россию.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Кино
Россияне выбрали название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом
Неделю назад отечественный прокатчик «Каскад фильм» предложил зрителям выбрать локализованное название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Guns Akimbo — и вот результаты голосования подошли к концу.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Наука
Шизофрения может привести к уменьшению мозговых связей
Ученые из Медицинского исследовательского совета Лондонского института медицинских наук (Великобритания) выяснили, что шизофрения приводит к уменьшению уровня белка в связях между нейронами мозга.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Качиньский заявил об ответственности РФ в выплате Польше репараций
Лидер польской политической партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Германия и Россия обязаны заплатить Польше компенсацию ущерба, нанесенного за период Второй мировой войны.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.