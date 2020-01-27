Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку в 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Курс доллара превысил 63 рубля

ТАСС10:19

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ru02:13

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

RT на русском04:37

Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

Ведомости04:09

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Росбалт02:53

Курс евро подскочил до 69 рублей

Московский Комсомолец04:39

Рубль растерял всю прибыль

REGNUM00:12
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Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Общество

Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США

Афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение в провинции Газни самолета ВВС США.
Lenta.ru 10:03
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Здоровье

Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса

Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
РИА Новости 04:12
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Путин утвердил состав президиума Государственного совета

Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, распоряжение президента опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит 04:11
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Политика

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Авто

Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Автоновости дня вчера в 06:02
Общество

Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Эхо Москвы 10:30
Экономика

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Происшествия

Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик

Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
РИА Новости 08:34
Авто

В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe

Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
REGNUM 03:54
Политика

В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме

В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек.
Пенза-Пресс 01:39
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Происшествия

Российская школьница умерла по дороге в школу

В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Lenta.ru 10:01
Хоккей

Великий американский форвард назвал тройку самых умных хоккеистов в истории. Среди них есть Ларионов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл назвал трех самых умных игроков в истории хоккея.
Спорт-Экспресс 10:32
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В 11 населенных пунктах Самарской области уничтожили поголовье свиней

В Кошкинском районе Самарской области, в связи со вспышкой африканской чумы свиней, было изъято и уничтожено всё поголовье свиней в 11 населенных пунктах, попадающих в карантинную зону.
SamRU.ru 07:31
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