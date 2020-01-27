Финансы
ИзвестияКурс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку в 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января. В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США
Афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое, взяло на себя ответственность за крушение в провинции Газни самолета ВВС США.
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
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Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса
Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Путин утвердил состав президиума Государственного совета
Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, распоряжение президента опубликовали на портале правовой информации.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Экономика
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По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Политика
В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Авто
Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Экономика
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Авто
В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe
Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
Политика
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Хоккей
Великий американский форвард назвал тройку самых умных хоккеистов в истории. Среди них есть Ларионов
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл назвал трех самых умных игроков в истории хоккея.
Здоровье
В 11 населенных пунктах Самарской области уничтожили поголовье свиней
В Кошкинском районе Самарской области, в связи со вспышкой африканской чумы свиней, было изъято и уничтожено всё поголовье свиней в 11 населенных пунктах, попадающих в карантинную зону.