Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,68 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Сегодня состоится открытие клиники «Мать и дитя», в которой будут заниматься лечением бесплодия и гинекологических заболеваний.
Происшествия
Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео
В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Армия и оружие
Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси
До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Общество
Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Политика
Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео
Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Кино
Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat
Происшествия
Замглавы ГУ МЧС по Тверской области подозревают в получении взятки
В ходе расследования сотрудники СУ СКР и УМВД по Тверской области провели 11 обысков и 6 осмотров, а также изъяли предмет взятки (автомобиль) и крупные суммы денег.
Здоровье
Уволился главврач Одинцовской областной больницы (бывш. ЦРБ)
Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).
Здоровье
Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в оценке опасности нового коронавируса
От пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае умерли более 80 человек, почти три тысячи инфицированы.