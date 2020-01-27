Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 58,68 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

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Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

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Рубль в ходе торгов отыгрывает потери к доллару и евро

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Рубль растёт к доллару и евро

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Взгляд.ру02:12

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 02:13
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Газета.Ru 03:45
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Сегодня состоится открытие клиники «Мать и дитя», в которой будут заниматься лечением бесплодия и гинекологических заболеваний.
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В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
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Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

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RT на русском 11:37
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
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До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение 09:13
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Общество

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Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
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В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

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REGNUM 11:51
Армия и оружие

На сбитом в Афганистане самолёте летел куратор убийства Сулеймани

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Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
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Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов.
Коммерсантъ 11:31
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Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
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Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
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От пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае умерли более 80 человек, почти три тысячи инфицированы.
Эхо Москвы вчера в 14:30
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