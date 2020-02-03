Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 4 декабря 2019 года.

Экономика СМИ предупредили о глобальном экономическом кризисе в США Как ожидается, в этом году дефицит бюджета достигнет отметки в $ 1 трлн, и в последний раз такая ситуация была в 2012-м, когда страна выбиралась из кризиса, говорится в материале.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Общество Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.

Футбол Беланда отказался от перехода в «Спартак» Полузащитник Юнес Беланда, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», имел вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия Около 80 тысяч жителей Владимирской области остались без тепла Около 80 тысяч жителей Владимирской области утром в понедельник остались без теплоснабжения в результате дефекта на магистральном трубопроводе, идет восстановление подачи тепла, рассказала представитель владимирского филиала компании "Т Плюс".

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Политика Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Технологии В России создадут новую систему экстренного реагирования В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.