Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 4 декабря 2019 года.
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Экономика
СМИ предупредили о глобальном экономическом кризисе в США
Как ожидается, в этом году дефицит бюджета достигнет отметки в $ 1 трлн, и в последний раз такая ситуация была в 2012-м, когда страна выбиралась из кризиса, говорится в материале.
Общество
Кейт Миддлтон в старом платье покорила модных критиков на BAFTA
Для BAFTA в этом году Кейт Миддлтон отдала предпочтение элегантному платью от Alexander McQueen.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.
Футбол
Беланда отказался от перехода в «Спартак»
Полузащитник Юнес Беланда, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», имел вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило древние артефакты
К началу этого года количество артефактов из кости и янтаря перевалило за сотню.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео
Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Происшествия
Около 80 тысяч жителей Владимирской области остались без тепла
Около 80 тысяч жителей Владимирской области утром в понедельник остались без теплоснабжения в результате дефекта на магистральном трубопроводе, идет восстановление подачи тепла, рассказала представитель владимирского филиала компании "Т Плюс".
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан «красно-белых».
Футбол
Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Авто
В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей
2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Политика
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Технологии
В России создадут новую систему экстренного реагирования
В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Политика
МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.