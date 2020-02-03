Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 4 декабря 2019 года.
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Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

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Курс доллара: дальше может быть только хуже

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Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

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Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

РБК03:31

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ТАСС03:21

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русском03:29

Рубль слабеет на торгах на Московской бирже

Ведомости03:51
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СМИ предупредили о глобальном экономическом кризисе в США

Как ожидается, в этом году дефицит бюджета достигнет отметки в $ 1 трлн, и в последний раз такая ситуация была в 2012-м, когда страна выбиралась из кризиса, говорится в материале.
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Apple и Google предложено поработать на удаленке

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Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

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Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.
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Беланда отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник Юнес Беланда, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», имел вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

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Газета.Ru вчера в 21:25
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На пляж в Нидерландах выбросило древние артефакты

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Происшествия

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Около 80 тысяч жителей Владимирской области утром в понедельник остались без теплоснабжения в результате дефекта на магистральном трубопроводе, идет восстановление подачи тепла, рассказала представитель владимирского филиала компании "Т Плюс".
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Гендиректор «Спартака» Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан «красно-белых».
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Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей

2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
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В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

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Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
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Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
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Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
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