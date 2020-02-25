Финансы

ВедомостиВедомостиКурс рубля начал снижаться к доллару и евро

Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Курс доллара превысил ₽65. Что ждет валютный рынок на этой неделе?

РБК11:29

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Курс евро поднялся выше 71 рубля

ТАСС04:14

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47

Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Финмаркет11:58

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газета03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн

Комментарии

Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Певица Валерия в «откровенном» платье задумалась о нескромности

Российская певица Валерия выложила в Instagram фото в своем новом платье золотого цвета с глубоким декольте.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
Кино

Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
ТАСС 07:40
Гаджеты

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК вчера в 15:52
Футбол

УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
РИА Новости 11:56
Политика

В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России

Лидеры Демократической партии в сенате США рассказали об отправке письма госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России - и, возможно, самого президента России Владимира Путина - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Газета.Ru 01:26
Футбол

Наставник «Сочи» сообщил, что Рами до сих пор не тренируется

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что его клуб сознательно шел на подписание контракта с опытным защитником Адилем Рами.
ProstoProSport 11:40
Происшествия

Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Интерфакс 12:08
Общество

Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу «Сети»

Интерфакс 11:33
Технологии

Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Ferra вчера в 10:05
Спорт

Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»

Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
РБК 23 февраля в 11:19
Энергетика

На Украине снизили цены на газ для граждан

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Здоровье

Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом.
РИА Новости 12:30
Культура

Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon

Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
RT на русском 12:52
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
REGNUM 07:40
Экономика

ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
BFM.ru 07:36
Футбол

Марадона: «Месси начал карьеру в „Барселоне“, там он ее и закончит»

Soccer.ru 11:50
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Коммерсантъ 12:46
Экономика

В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов

В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Lenta.ru 12:36
Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
Известия 07:05
Общество

В Кургане Мишустин увидел плачевную ситуацию в больнице скорой помощи

REGNUM 05:36
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Наука

Лава рассказала историю утраты биоразнообразия на острове Реюньон в течение 600 лет

Ученые изучали образцы растительности, которые в течение 600 лет застывали в лаве на склонах вулкана Питон-де-ла-Фурнез, одного из самых активных в мире.
Хайтек 10:35
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

RT на русском 12:25
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов

Газета.Ru вчера в 13:11
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное