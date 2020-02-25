Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 65 рублей

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 9 октября 2019 года. Курс евро, в свою очередь, дорожает на Мосбирже на 1,7%, до 70,7 рубля за единицу европейской валюты.
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Курс евро поднялся выше 71 рубля

Газета.Ru04:43

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Курс евро поднялся выше 71 рубля

ТАСС04:14

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газета03:33

Курс рубля упал до минимума с 10 октября на фоне вспышки коронавируса

РБК02:14
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Экономика

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Астрономы открыли планету с продолжительностью года менее суток

Астрономы назвали свое открытие NGTS-10b. Она вращается вокруг звезды, которая находится в тысяче световых лет от Солнечной системы.
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Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
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В ЮАР расследуют случаи стерилизации женщин с вирусом ВИЧ

Около 50 жительниц ЮАР с ВИЧ были подвергнуты к принудительной стерилизации.
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Huawei создаст в России систему искусственного интеллекта

Китайская компания Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта и заявила, что создаст в России комплексную экосистему ИИ.
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Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
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Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
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Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X

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В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах

Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
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Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
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Альтернатива Huawei для Google Play покоряет смартфоны и разработчиков

В Барселоне сегодня состоялась виртуальная презентация потребительских бизнес-продуктов и стратегии компании Huawei.
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AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2

Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
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ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»

Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
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В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции

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Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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BMW отзывает в России около 200 автомобилей

Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль M5 и M8, сообщает Росстандарт.
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Ксения Собчак в соцсетях ответила на обвинения Любови Успенской

По мнению Успенской, во время программы Ксения Собчак намеренно стала обсуждать с ней ситуацию с ее дочерью Татьяной Плаксиной.
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Сайнс прокомментировал слухи об интересе со стороны «Феррари»

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На строительство нового корпуса детской больницы на Ставрополье направят 2,9 млрд рублей

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В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Помпео ожидает усиления конфликта Дамаска и турок в Идлибе

Конфликт в сирийской провинции Идлиб усиливается из-за действий войск Дамаска, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
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IBU выступил заявлением касательно обыска в номере Логинова

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что никто из специалистов этой организации не выступал инициатором привлечения правоохранительных органов Италии к обыску номеров российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
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