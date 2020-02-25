Финансы
ТАССКурс доллара превысил 65 рублей
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 9 октября 2019 года. Курс евро, в свою очередь, дорожает на Мосбирже на 1,7%, до 70,7 рубля за единицу европейской валюты.
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Комментарии
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Космос
Астрономы открыли планету с продолжительностью года менее суток
Астрономы назвали свое открытие NGTS-10b. Она вращается вокруг звезды, которая находится в тысяче световых лет от Солнечной системы.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Здоровье
В ЮАР расследуют случаи стерилизации женщин с вирусом ВИЧ
Около 50 жительниц ЮАР с ВИЧ были подвергнуты к принудительной стерилизации.
Общество
Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Технологии
Huawei создаст в России систему искусственного интеллекта
Китайская компания Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта и заявила, что создаст в России комплексную экосистему ИИ.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Игры
Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X
Американская корпорация Microsoft анонсировала часть технических характеристик выходящей в конце 2020 года консоли Xbox Series X. В компании подтвердили ранее публиковавшуюся СМИ информацию о том, что у новой приставки будет графический процессор с архитектурой Zen 2 и RDNA 2 производительностью 12 терафлопс.
Религия
В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах
Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
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Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Технологии
Альтернатива Huawei для Google Play покоряет смартфоны и разработчиков
В Барселоне сегодня состоялась виртуальная презентация потребительских бизнес-продуктов и стратегии компании Huawei.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Хоккей
«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка
Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за бывшего Алены Водонаевой — Артема Маркелова
31-летняя Катя Жужа вышла замуж за своего 25-летнего бойфренда — Артема Маркелова.
Авто
BMW отзывает в России около 200 автомобилей
Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль M5 и M8, сообщает Росстандарт.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак в соцсетях ответила на обвинения Любови Успенской
По мнению Успенской, во время программы Ксения Собчак намеренно стала обсуждать с ней ситуацию с ее дочерью Татьяной Плаксиной.
Здоровье
На строительство нового корпуса детской больницы на Ставрополье направят 2,9 млрд рублей
Финансирование строительства нового корпуса для Краевой детской больницы на Ставрополье составит более 2,9 млрд рублей в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Помпео ожидает усиления конфликта Дамаска и турок в Идлибе
Конфликт в сирийской провинции Идлиб усиливается из-за действий войск Дамаска, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Биатлон
IBU выступил заявлением касательно обыска в номере Логинова
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что никто из специалистов этой организации не выступал инициатором привлечения правоохранительных органов Италии к обыску номеров российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.