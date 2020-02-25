Финансы
ТАССКурс доллара превысил 65 рублей
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 9 октября 2019 года. Курс евро, в свою очередь, дорожает на Мосбирже на 1,7%, до 70,7 рубля за единицу европейской валюты.
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Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
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Первые признаки рака печени начинают проявляться во время приема пищи. Об этом сообщает еженедельный журнал "Профиль" со ссылкой на Express.
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Армия и оружие
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