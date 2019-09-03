Финансы

iReactoriReactorКурс доллара превысил 66 рублей

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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28 копеек — до 66,9 рубля.
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