Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года

Общество Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Экономика РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.

Общество «Коммерсантъ»: Центральной России грозит дефицит баранины Вывоз баранины, произведенной в регионах Северного Кавказа и Юга России в города Центральной России и Северо-Западного федерального округа де-факто запрещен Россельхознадзором, 28 февраля сообщает «КоммерсантЪ».

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Происшествия В Петербурге в жилом доме произошел взрыв Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Политика ККС одобрила двух кандидатов в мировые судьи Очередное заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области продолжилось рассмотрением рекомендации на должности в мировые судьи.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Армия и оружие Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.

Шоу-бизнес Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.

Теннис Мария Шарапова уходит из тенниса Российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру. "Теннис - я говорю прощай", - заявила она изданию Vanity Fair.