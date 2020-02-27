Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года

Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Интерфакс02:30

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру02:30

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactorвчера в 11:21
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