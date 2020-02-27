Финансы
REGNUMКурс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года
Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Комментарии
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Армия и оружие
Турецкие военные в Сирии обстреляли российские самолеты
В Сирии турецкие военные из переносных зенитно-ракетных комплексов обстреляли российские и сирийские самолеты, сообщает "Россия 24".
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
Общество
«Коммерсантъ»: Центральной России грозит дефицит баранины
Вывоз баранины, произведенной в регионах Северного Кавказа и Юга России в города Центральной России и Северо-Западного федерального округа де-факто запрещен Россельхознадзором, 28 февраля сообщает «КоммерсантЪ».
Кино
Первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн» появился в Сети
Киностудия Universal Pictures выложила в интернет первый трейлер ремейка хорор-фильма «Кэндимэн».
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Турция решила открыть сирийским мигрантам дорогу в Европу
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Происшествия
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море подростков
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море 14-летних подростков, сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествия
В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Политика
ККС одобрила двух кандидатов в мировые судьи
Очередное заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области продолжилось рассмотрением рекомендации на должности в мировые судьи.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Наука
Ученые установили новые различия в работе сердца мужчин и женщин
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Уточняется, что она также показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы
Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Культура
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Происшествия
Кабан вышел из моря и вступил в смертоносную битву с 50-летним рыболовом
В японском городе Нагасаки из моря вышел кабан и напал на рыболова. Об этом пишет издание SoraNews24.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Теннис
Мария Шарапова уходит из тенниса
Российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру. "Теннис - я говорю прощай", - заявила она изданию Vanity Fair.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.